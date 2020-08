Das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat ein Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte im Land aufgelegt. Zur Begründung schreibt Ministerin Ina Scharrenbach : „Während des Covid-19-Lockdowns haben insbesondere der (Einzel-)Handel sowie die Gastronomie erhebliche Umsatzeinbußen erlitten und dies wird nachhaltige Veränderungen mit sich bringen.“

Konkret geht es um befürchtete Leerstände und die Schließungen von Geschäften und Gastronomiebetrieben. Mit dem Sofortprogramm stellt die Landesregierung den Kommunen 70 Millionen Euro zur Verfügung, um hier gegensteuern zu können. Mit dem Geld sollen die Städte leerstehende Immobilien erwerben oder vorübergehend anmieten können und so Einfluss auf deren weitere Nutzung nehmen können. Dabei hat die Politik offenbar auch aus Fehlern der Vergangenheit gelernt, von denen auch Gronau betroffen ist. Im Programmaufruf zum Sofortprogramm steht nämlich: „Hertie- und Horten-Immobilien benötigten Jahrzehnte für die vollständige Trans-formation. Dies darf sich nicht wiederholen.“

In einem Schreiben den Bürgermeister, alle Fraktionen, Gruppierungen und fraktionslosen Ratsmitglieder im Rat der Stadt Gronau hat André Mönsters, Vorsitzender der Wählergemeinschaft Epe und Gronau (WEG) auf das Sofortprogramm aufmerksam gemacht. Er hebt unter anderem folgende Punkte des Programms hervor: „Eine Bewilligung der Mittel erfolgt zwingend in 2020. Der Fördersatz beträgt 90 Prozent; der kommunale Eigenanteil beläuft sich auf zehn Prozent. Fördergegenstand ist unter anderem die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen und Räumen für Gastronomie und Verpflegung in Innenstädten und Zentren und deren Weitervermietung zu einer reduzierten Miete für einen Zeitraum von zwei Jahren. Im Einzelfall können noch belegte Ladenlokale mit gekündigtem Mietvertrag ohne absehbare Nachfolgenutzung einbezogen werden, um drohenden Leerstand zu vermeiden. Bei der Weitervermietung von Ladenlokalen darf die Altmiete um bis zu 80 Prozent reduziert werden.“

Fazit der WEG: „Es ist eindeutig, dass eine Förderung nach diesem Programm geeignet ist, in sehr kurzer Zeit zu einer Belebung beider Innenstadtbereiche beizutragen, so dass es als selbstverständliche Verpflichtung angesehen werden muss, dass Rat und Verwaltung den hier aufgezeigten Weg gemeinsam gehen.“

Die Stadtverwaltung hat schon auf das Schreiben der WEG reagiert: Die Verwaltung werde in der Ratssitzung am 26. August auf das Schreiben hinweisen und über den Sachstand informieren, heißt es aus dem Rathaus.

Und auch die UWG hat schon (öffentlich) auf das Schreiben reagiert. „Soweit mir bekannt ist, hat sich die Verwaltung des Vorhabens bereits angenommen und befindet sich in der Ausarbeitung, was wir sehr unterstützen“, schreibt Jörg von Borczyskowski, Fraktionsvorsitzender der UWG. Er ergänzt aber auch: „Dauerhaft kann es aus Sicht der UWG-Fraktion aber keine Option sein, dass der Staat die Betriebskosten von Gewerbetreibenden übernimmt. In Pandemiezeiten sind Rettungspakete unerlässlich, aberansonsten kann eine Innenstadt nur dann funktionieren, wenn die Stadt die Rahmenbedingungen schafft (Infrastruktur und Bauleitplanung), die Gewerbetreibenden ein marktfähiges Angebot machen und die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt das auch annehmen.

Spätestens zur Ratssitzung werden sich sicher auch die anderen Parteien/Fraktionen zu dem Thema positionieren.