Die Feuerwehr Gronau ist am Freitagvormittag zu einem Brand an der Preußenstraße gerufen worden. Dort brannte ein Container mit Zusatztechnik für eine Poolanlage. Die Feuerwehr löschte den Brand unter Atemschutz. Ein Übergreifen auf einen in der Nähe stehenden Wohnwagen wurde verhindert.

Brandursache und Höhe des Sachschadens werden von der Polizei ermittelt.