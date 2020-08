Die Dinkel ist von der Quelle bis zur Grenze nach Losser ein eher unspektakulärer Fluss. Wenn er nicht gerade – wie vor zehn Jahren – bei Überschwemmungen große Flächen unter Wasser setzt. Dennoch macht es Spaß, mit dem Fahrrad am Dinkelufer entlang zu fahren. Heute geht es in Richtung Norden über einige Knotenpunkte (KP) in Richtung De Lutte.