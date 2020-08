Benachrichtigungsbriefe sind unterwegs

Knapp 39 000 Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren in Gronau und Epe sind bei der Kommunalwahl am 13. September wahlberechtigt. An diesem Sonntag werden der neue Stadtrat, der Kreistag und eine neue Landrätin gewählt bzw. der alte Landrat bestätigt. Bürgermeisterwahlen finden in Gronau nicht statt – dafür aber wird die Zusammensetzung des Integrationsrats der Stadt neu bestimmt. Bei dieser Wahl sind rund 13 000 Menschen wahlberechtigt. Es werden neun Mitglieder für das Gremium gewählt. Dazu kommen sechs vom Rat zu bestellende Mitglieder.

Die Wahlbenachrichtigungen werden im Laufe der nächsten Woche bei den Wahlberechtigten eintreffen. Aufgrund der Menge der Informationen gibt es in diesem Jahr erstmalig einen Brief. Die altbekannte Wahlbenachrichtigungskarte hat somit ausgedient.

Die Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahl kommt auf weißem und die für die Integrationsratswahl auf hellblauem Papier. Personen, die für beide Wahlen wahlberechtigt sind, erhalten somit zwei Wahlbenachrichtigungen, die in separaten Briefen kommen. Alle Briefe sind durch einen Aufdruck („Achtung, wichtige Wahlunterlagen“) gekennzeichnet.

Wer bis Donnerstag (20. August) keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber meint, wahlberechtigt zu sein, sollte sich mit dem Wahlbüro der Stadt Gronau in Verbindung setzen, um die Richtigkeit des Wählerverzeichnisses zu klären ( 02562 12412 oder 12411). Diese Möglichkeit besteht bis zum 28. August.

Die Wahlberechtigten wählen entweder in dem jeweiligen Wahllokal, das dem Wahlbenachrichtigungsbrief zu entnehmen ist oder vorab per Briefwahl. Bei den Wahllokalen gibt es aufgrund der Corona-Situation eine Änderung: Statt im Agatha-Domizil wählen die Wahlberechtigten des Wahlbezirks 18 in der Hermann-Löns-Schule. Briefwahl kann auch unmittelbar im Wahlbüro des Rathauses Gronau bzw. des Amtshauses Epe durchgeführt werden.

Für die Wahl per Briefwahl ist es erforderlich, einen Wahlscheinantrag zu stellen. Der Antrag befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Er kann – ausreichend frankiert – an die Stadt Gronau geschickt oder im Rathaus bzw. Amtshaus eingeworfen oder persönlich abgegeben werden. Die Angabe des Geburtsdatums und die Unterschrift sind zwingend erforderlich und sollte nicht vergessen werden, da der Antrag sonst nicht bearbeitet werden kann.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, online über www.gronau.de oder per Mail einen Wahlscheinantrag zu stellen. Bei einem Antrag per Mail sind in jedem Fall, Name, Vorname, Anschrift und das Geburtsdatum anzugeben.

Die Briefwahlunterlagen werden nach Bearbeitung des Antrages an den Wahlberechtigten geschickt.

In jedem Fall sollte der Antrag so rechtzeitig gestellt werden, dass die Briefwahlunterlagen die Wahlberechtigten rechtzeitig erreichen und der Wahlbrief anschließend unter Berücksichtigung der Postlaufzeit spätestens am Wahltag bis 16 Uhr im Rathaus eingeht. Alternativ kann der Wahlbrief auch am Wahltag bis spätestens 16 Uhr in den Außenbriefkasten des Rathauses, Konrad-Adenauer-Straße 1, Gronau eingeworfen werden.

Das Zeitalter der Digitalisierung hat auch bei der Beantragung von Briefwahlunterlagen Einzug gehalten. Auf der Wahlbenachrichtigung befindet sich ein personifizierter QR-Code. Wer diesen QR-Code mit seinem Handy scannt, gelangt direkt in den vorausgefüllten Online-Wahlscheinantrag. Dort muss nur noch das Geburtsdatum und eine E-Mail-Adresse eingegeben werden. Die Briefwahlunterlagen werden dann zugeschickt.

Wer sowohl für die Kommunalwahlen als auch für die Integrationsratswahl wahlberechtigt ist und per Briefwahl wählen will, muss den Wahlscheinantrag für beide Wahlen ausfüllen und unterschreiben. Gleiches gilt für die Online-Beantragung.

Der Wahlbrief selbst wird portofrei von der Deutschen Post befördert.

Die Stadt Gronau ermöglicht es, die Briefwahl unmittelbar vor Ort durchzuführen. Hierzu wurden sowohl im Rathaus als auch im Amtshaus Epe Wahlbüros eingerichtet. Nach Vorlage des ausgefüllten Wahlscheinantrages und eines gültigen Ausweisdokumentes können die Stimmen direkt vor Ort abgegeben werden. Sowohl im Rathaus (Großraumbüro, Erdgeschoss) als auch im Amtshaus (im Bereich des Rathausservices Epe) kann ab Montag (17. August) gewählt werden. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12.30 Uhr.

So wie in vielen Bereichen gilt sowohl im Rathaus als auch im Eper Amtshaus eine Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher. Darüber hinaus bittet die Verwaltung darum, eigenes Schreibzeug (keinen Bleistift) mitzubringen.