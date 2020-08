Zwei Personen flüchten in die Gronauer Polizeiwache

Zu einer Schlägerei mit mehreren Personen ist es in der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr in einer Außengastronomie an der Bahnhofstraße gekommen.

Vor dem Eintreffen der Polizei hatten sich einige Beteiligte bereits von der Örtlichkeit entfernt. Zwei Beteiligte, die von mehreren Kontrahenten verfolgt wurden, flüchteten zur Polizeiwache. Vor der Wache kam es dann laut Polizei zu tumultartigen Szenen.

Die Verfolgergruppe war aggressiv und versuchte an die beiden Personen zu gelangen, die sich zuvor in die Wache retten konnten. Die Beamten setzten das Reizstoffsprühgerät und den Einsatzmehrzweckstock ein, um die Lage zu bewältigen. Es kam zu Widerstandshandlungen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Mehrere Personen erhielten Platzverweise und drei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Sechs Polizeibeamte erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen. Strafanzeigen wurden eingeleitet.

Bei der Aufklärung der Straftaten sollen nicht nur die eingeschalteten Bodycams einiger Beamte, sondern auch die beschlagnahmten Handyaufnahmen von zwei filmenden Beteiligten helfen.