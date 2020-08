Epe -

„Die Schätze der Vielfalt in Gronau und Epe wollen wir heben“, sagte Norbert Ricking, SPD-Spitzenkandidat bei der Kommunalwahl, in seinem Plädoyer für das in mehreren Monaten ausgearbeitete Wahlprogramm während der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Latüchte.

In sechs Punkten gliedern sich die Überschriften.