Aktion Stadtradeln in Gronau gestartet

Gronau -

Der Startschuss ist gefallen. 20 Frauen und Männer haben am Sonntagnachmittag mit einer vom ADFC geführten Tour die Aktion Stadtradeln in Gronau begonnen. Bis zum 5. September können die Teilnehmer nun Kilometer mit dem Fahrrad sammeln und so an der bundesweiten Aktion teilnehmen. Ziel ist es, einen Beitrag für den Klimaschutz, die Radförderung und mehr Lebensqualität in den Kommunen zu leisten.