Im Dezember 2020 wird es in Gronau und Epe wieder eine Wunschbaum-Aktion geben: Am Freitag fand das erste Treffen der Bürgerstiftung und des Stadtmarketings dazu statt.

Oft werden die kleine Dinge im Leben vergessen, obwohl gerade das in der Weihnachtszeit besonders wichtig sein sollte, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Durch vorweihnachtliche Hektik und Stress werde oft vergessen, wie es anderen Menschen geht, die es vielleicht nicht so gut haben. Für einige Kinder sei es in dieser Zeit nicht besonders schön.

Kinderaugen zum Strahlen bringen

Die Aktion „Wunschbaum“ möchte Kinderaugen zum Strahlen bringen und Wünsche erfüllen. In Zusammenarbeit mit vielen sozialen und karitativen Gronauer und Eper Institutionen wird die Aktion seit 2014 erfolgreich durchgeführt.

Bei der Aktion „Wunschbaum“ geht darum, Kinderwünsche zu erfüllen. Kinder füllen mit ihren Eltern und Familienbetreuern einen Wunschzettel aus. Diese werden an die aufgestellten Weihnachtsbäume in der Antonius Apotheke und den Hauptstellen der Volksbank in Gronau und Epe geheftet. Kunden und Interessierte können sich bei einem Besuch einen Wunsch vom Baum nehmen und dem Kind damit einen kleine Wunsch erfüllen, der für sie viel bedeutet. Das Geschenk wird von den Kunden und Interessierten selber besorgt, verpackt und später zurück unter den Weihnachtsbaum gelegt.

Aktion verläuft anonym

Die Aktion verläuft anonym, für den Kunden der die oder das Geschenk kauft, aber auch für das beschenkte Kind.

Der Wunsch muss jedoch auf dem Geschenk ersichtlich sein. Die Geschenke werden zu Weihnachten in den betroffenen Familien verteilt.