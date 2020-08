Ein typischer „Dritter Ort“

450 000 Euro – so hoch könnte die Förderung für den Gronauer Verein „Grenzenlos“ theoretisch ausfallen. Praktisch dürfte der Geldsegen aus dem Fördertopf des Landes für die sogenannten „Dritten Orte“ niedriger ausfallen. Der Antrag ist formuliert, nun heißt es abwarten, ob er als förderungswürdig erachtet wird.

Mit dem Programm „Dritte Orte“ fördert das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW die (Weiter-)Entwicklung von Kulturorten in ländlichen Regionen. Der Begriff „Dritte Orte“ bezeichnet neben dem Wohnort als dem „Ersten Ort“ und der Arbeitsstätte als dem „Zweiten Ort“ einen öffentlichen Ort, an dem man gern und regelmäßig verweilt, sich informell und zwanglos und in angenehmer Atmosphäre begegnet und austauscht.

Diese Definition passt genau auf die Ziele und Aktivitäten, die der kürzlich gegründete Verein Grenzenlos in seinem Café an der Schulstraße/Schweringstraße anbietet. Dort ist in den vergangenen Monaten – trotz der Einschränkungen durch Corona – eine Stätte der Begegnung entstanden. „Kein normales Café, in dem sich jeder Gast ein eigenes Plätzchen sucht; vielmehr gehen die Besucherinnen und Besucher aufeinander zu“, so Vorstandsmitglied Gabi Drees. Kommunikation wird groß geschrieben.

Den Kulturbegriff fasst der Verein sehr weit – als einen „Ausdruck des sozialen Handelns“. Angesichts des Umstands, dass Gronau eine Stadt mit starken Gegensätzen und hohem Spannungspotenzial ist und einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund hat, ist gesellschaftlicher Diskurs notwendig. Dazu kann der Verein mit dem Café einen Beitrag leisten. Er versteht sich als Plattform für Diskussionen, aber auch als Ort für kulturelle Veranstaltungen und als Ausstellungsraum.

Vor dem Hintergrund, dass der Verein mit seinen Aktivitäten auch soziale Akzente setzen will, ist die angestrebte enge Kooperation mit der Beschäftigungsgesellschaft „Chance“ zu verstehen. Die Einrichtung des Cafés erfolgte aus Beständen der Chance – die Möbel können daher auch gekauft werden.

Zum Arbeitskreis Gronet unterhält der Verein Kontakte, ebenfalls zum Kulturbüro. Der Name Grenzenlos ist nicht von ungefähr gewählt: Die sozio-kulturellen Kontakte in die Niederlande sollen ausgebaut werden.

Nicht zuletzt ordnet sich das Vorhaben nach Ansicht der Vereinsmitglieder hervorragend in die geplante Innenstadtentwicklung ein – ein weiterer Pluspunkt, der für eine Förderung spricht.

Der Verein strebt eine weitgehende Unabhängigkeit von Zuschussgebern an. Organisationsform soll eine Genossenschaft sein. „Sie ist die idealtypische Fortsetzung der Prinzipien des Vereins“, heißt es in den Antragsunterlagen. Kurz: Einer für alle, alle für einen.