In einer Klasse der Fridtjof-Nansen-Realschule gibt es einen Corona-Verdachtsfall. Das hat die Stadtverwaltung gegenüber den WN bestätigt. Alle Schülerinnen und Schüler der betreffenden Klasse und eines Neigungskurses sind daraufhin am Dienstag auf Veranlassung des Kreis-Gesundheitsamtes getestet worden. Danach wurden sie vorsichtshalber nach Hause geschickt, bis die Ergebnisse vorliegen. das wird voraussichtlich am Mittwochnachmittag der Fall sein. Am Mittwoch werden auch Kinder einer Grundschulklasse getestet. Dort wird ein Geschwisterkind des Realschul-Verdachtsfalls beschult.