Je nach Ergebnis setzen sich nach der Kommunalwahl am 13. September der Stadtrat und die Fachausschüsse neu zusammen – logisch. Aber für den neuen Schulausschuss soll es noch eine weitere Veränderung geben. Denn die Schulen sind in diesem Gremium bislang nicht vertreten. Dabei ermöglicht es das NRW-Schulgesetz, Vertreter der Schulen zur ständigen Beratung zu berufen.

Und genau das haben die Schulleiterinnen und Schulleiter jetzt mit einem knapp formulierten Schreiben an den Bürgermeister beantragt: „Wir, die Schulleitungen der Grundschulen und der weiterführenden Schulen der Stadt Gronau, stellen den Antrag, sachkundige Bürger aus allen Schulformen in den Schulausschuss zu berufen. Bei Beratungen im Schulausschuss könnte so bei aktuellen Fragen aus innerschulischer Sicht eine zeitnahe Ergänzung zur Entscheidungsfindung und zu den Bedarfen der Schulen, wenn gewünscht, ergänzt werden. Viele Kommunen praktizieren dies und haben damit gute Erfahrungen gemacht.“

Klingt plausibel und sinnvoll. Stellt sich höchstens die Frage, warum da in Gronau nicht schon früher jemand drauf gekommen ist. Eine entsprechende Beschlussempfehlung an den Rat hat der Schulausschuss in seiner jüngsten Sitzung denn auch diskussionslos und einstimmig auf den Weg gebracht.