Der SPD ist es seit Jahren ein Dorn im Auge: In Gronau fehlt bezahlbarer Wohnraum. Die Grundstückspreise sind kontinuierlich gestiegen und liegen auf einem Rekordhoch. Die Stadt hat kürzlich linksseitig der Gildehauser Straße bis zur Staatsgrenze im Anschluss an die Musikantensiedlung erhebliche Grundflächen erworben. Die SPD möchte, dass die Stadt oder die Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt (WGG) diese Fläche in Eigenregie entwickelt und für Gronauer Familien anbiete. Möglichst in Kooperation mit der Gemeinde Losser und der Euregio sollte der internationale Charakter „Leben und Lernen an der Grenze“ gefördert werden – als Nachbarschaftsprojekt unter dem Namen de Poal.

Der Name „de Poal“ ist in Anlehnung an den Grenzstein in unmittelbare Nähe zusehen. Zudem gibt es in Losser das Gebiet „de Pol“; im Münsterland werden Familien als „Poalbürger“ bezeichnet, die seit Generationen an einem Ort ansässig ist. Dieses Gebiet soll jungen Familien einen Platz für Generation bieten so die SPD in einem Antrag an den Rat.

Auf dem etwa 100 000 Quadratmeter großen Gebiet sollen vornehmlich bebaubare Parzellen entstehen. Zudem soll durch die Ansiedlung junger Familien eine Kindertagesstätte und eine Grundschule integriert werden, so die SPD. In Kooperation mit der Gemeinde Losser und der Euregio könne der internationale Charakter samt Entwicklung direkt an der Grenze gefördert werden. Eine Besonderheit in dieser Hinsicht sei der „Dubbele Weg“, an dem in Zukunft einerseits Häuser auf niederländischem Gebiet und direkt gegenüber Parzellen auf deutschen Boden stehen werden. Die Nähe zum Drilandsee, die gute Erreichbarkeit der Innenstadt über die Gildehauser Straße (per Auto) und der erneuerte Radweg über den Tieker Damm sind Vorzüge des Gebietes. Wichtige Infrastruktur wie Kitas, Lebensmittelgeschäfte und Grundschulen liegen jedoch in weiter Entfernung und müssen nach Meinung der SPD dort mitgeplant werden. Sie fordert die Verwaltung auf, mit der Gemeinde Losser Gespräche aufzunehmen. Deren Ziel soll es sein, bei der Entwicklung des Baugebietes eine deutsch-niederländische Zusammenarbeit in verschiedenster Richtung zu ermöglichen. Dabei denkt die SPD sowohl an eine Fortsetzung des Baugebietes auf niederländischer Seite als auch an die Einrichtung von gemeinsamer, binationaler Infrastruktur – eben Kitas, Geschäfte möglicherweise einer zweisprachigen Grundschule. Im südlichen Bereich des Gebietes ist bereits ein großer Spielplatz vorhanden, der gerade saniert wurde. Der Radweg am Tieker Damm entlang der Grenze wurde gerade erneuert und sorgt für eine gute Anbindung Richtung Innenstadt.

Insgesamt könne hier eine gemischte Wohnbebauung für etwa 100 Familien/Singles entstehen. Die Grundstücke sollen von der Stadt oder der WGG entwickelt werden.