Hindrike Meinderink lacht, als sie ihr Porträt auf der riesigen Collage im Treppenhaus des St.-Antonius-Stift entdeckt: „Ich wollte immer schon einmal grüne Haare haben“, sagt die Bewohnerin der Gronauer Altenhilfeeinrichtung. Die 95-jährige Dame malt seit einigen Jahren mit sehr viel Freude und Engagement in der Senioren-Künstlergruppe „Montagsmaler“. Eva Heming und Christina Stroetmann leiten diese Gruppe seit 15 Jahren und hatten vor zwei Jahren eine Idee: Bewohnerinnen und Bewohner des Antonius-Stifts sollten im Pop-Art-Stil gemalt werden, also mit leuchtenden und verfremdeten Farben, grafischen Linien und farbigen Flächen. Gesagt, getan: Was aus Freude an Farben und Formen begann, entwickelte sich schnell zu einem Gemeinschaftsprojekt mit hohem therapeutischem Wert.

Sich selbst oder andere Mitbewohnerinnen und Mitbewohner intensiv zu betrachten und auf wenige Linien zu reduzieren, eröffnet neue Einblicke – nicht nur beim Künstler, sondern vor allem beim Betrachter. Besonders deutlich wird das beim Anblick und im Vergleich vieler dieser unkonventionellen Porträts. Diese Möglichkeit haben jetzt Bewohner, Besucher und Mitarbeiter des Stifts.

Beeindruckend ist ein wandfüllender Bilderteppich mit 72 der Porträts. Das mehrere Quadratmeter große Werk, für das die Haustechnik einen speziellen Rahmen anfertigte, erstreckt sich über zwei Etagen im Treppenhaus der Senioreneinrichtung. Erstaunlich ist dabei die Klarheit der Farben vor dunklem Hintergrund und die Reduzierung auf wenige prägende Gesichtszüge. Auch die typische Haltung der Porträtierten trägt dazu bei, dass jede Bewohnerin und jeder Bewohner sofort erkannt werden kann. In dieser Form und Dimension ist dieses Gesamtkunstwerk sicher einzigartig und schon jetzt ein besonderes Zeitdokument, denn einige der abgebildeten Personen sind bereits gestorben. Aber sie leben durch die Collage im Bewusstsein aller Betrachter weiter. Damit wird ein Zeichen dafür gesetzt, dass alle ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner über den Tod hinaus Raum finden in der Erinnerungskultur der St. Antonius-Altenhilfeeinrichtungen.

Dazu soll auch der Titel „Menschenbilder“ beitragen, ist doch jeder Mensch einzigartig und wirkt auf seine eigene Art und Weise. Jeder Einzelne kann, wie bei der Collage, als farbenfrohes Individuum und gleichzeitig als Teil einer lebendigen und bunten Welt gesehen werden. Alle Menschen sind mehr oder weniger miteinander verbunden und ergeben gemeinsam ein lebendiges Bild. So wie der tolle Bilderteppich im Stift.