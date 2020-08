Wegen der Corona-Pandemie kann der Heimatverein Epe zurzeit nur ein verkürztes Programm anbieten. „Wir sind ein Verein, der viele Risikogruppen anspricht und deswegen besonders streng auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten muss“, erläutert der Vereinsvorsitzende Wilhelm Kemper die Lage bei der Veröffentlichung des Programms. „Das Programm geht den Mitgliedern des Vereins in den nächsten Tagen zu. Die äußere Erscheinung des Heftchens hat sich ebenso geändert“, so der Vorsitzende des Heimatvereins. „Es ist kompakter geworden und kann so leichter versandt werden.“

Höhepunkt des Programms dürfte sicher der plattdeutsche Abend in der Alten Tenne werden. Das „Ensemble der Niederdeutschen Bühne“ führt kurzweilige Sketche auf. „Natürlich beachten wir die Hygieneregeln. Es ist aber jetzt auch wichtig, dass wir nach so langer Abstinenz wieder einmal eine Zusammenkunft mit Programm für Gleichgesinnte veranstalten. Der Titel ‚All’s Düörneen‘ gibt denn wohl auch etwas wieder von der gegenwärtigen Situation, mit der alle Menschen irgendwie zurechtkommen müssen“, heißt es in der Programmankündigung.

Regularien für Radtouren Für die Radtouren des Heimatvereins Epe (erste Tour am 6. September, zweite Tour am 27. September, jeweils 13 Uhr ab Heimathaus) ist folgendes zu beachten: An der Fahrt Interessierte melden sich telefonisch im Heimathaus an (' 02565 7899). An den Radtouren können jeweils nur 30 Personen teilnehmen. Vor der Radtour trägt sich jeder in eine Liste ein, die der Tourleiter bereithält. Dabei erhält jeder einen Merkzettel, auf dem die Regularien der Radtour festgeschrieben sind. Mit der Unterschrift erkennt er/sie die Regularien an. Eine Maske ist mitzubringen. Für die Fahrt zur Landesgartenschau Kamp-Lintfort ist folgende Regelung vorgesehen: Anmeldungen sind ab sofort und im Heimathaus montagmorgens (9.30 bis 12 Uhr) möglich; Anmeldeschluss ist der 2. September. Es kann nur eine begrenzte Anzahl von Interessierten teilnehmen. Eine Anmeldung ist dann gültig, wenn 32 Euro für Fahrt und Eintritt auf das Konto des Heimatvereins eingegangen sind. (IBAN DE4046 4024 0101 807900). ...

Auch zwei Radtouren stehen auf dem Programm des Heimatvereins. „Wir wollen dabei besonders die Radfahrer berücksichtigen, die (noch) nicht mit einem Pedelec unterwegs sind. Es geht also gemächlich zu und die Entfernungen halten sich in Grenzen“, erklärt Kemper.

Schon Anfang September ist eine Besichtigung auf dem Bauernhof Schulze Dinkelborg vorgesehen. Dort geht es um die Bullenmastzucht und um die Frage, woher unser Steak kommt.

Der Heimatverein beteiligt sich auch an der Woche der Erinnerung Anfang November und ruft dazu auf, an der Gedenkveranstaltung und Kranzniederlegung an der Alten Synagoge Epe teilzunehmen.

Auch Kooperationen stehen auf dem Programm: Mit der Euregio-Volkshochschule Gronau gemeinsam veranstaltet der Heimatverein einen Lichtbildervortrag mit Peter Benger zum Thema „Unser Nachbar Nederland“; mit dem KKV (Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung) fahren die Heimatfreunde zur Landesgartenschau Kamp-Lintfort.

Aktuelles und Politisches soll nicht zu kurz kommen: Im Rahmen der Reihe Epe- aktuell wird Bürgermeister Rainer Doetkotte nach der Kommunalwahl im September beim Heimatverein zu Gast sein. Außerdem stehen Vertreter der Eper Werbegemeinschaft Rede und Antwort zur Frage des Einkaufens in Epe.

In diesen Tagen gehen den Mitgliedern des Heimatvereins die Programme zu. Zu den Veranstaltungen ist eine Anmeldung im Heimathaus ( 02565 7899) oder bei den Vorstandsmitgliedern erforderlich.