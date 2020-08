Zwei Menschen sind in der Nacht zu Sonntag bei einem Unfall in Enschede ums Leben gekommen. Wie die niederländische Polizei mitteilte, waren zwei Autos gegen 1.40 Uhr auf der Oldenzaalse­straat zusammengestoßen. In einem Wagen saßen drei Insassen. Der Fahrer, ein 29-Jähriger aus Hengelo, und ein 28-jähriger, ebenfalls aus Hengelo, starben noch an der Unfallstelle. Der dritte Insasse, ein 24-jähriger Enscheder, wurde verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des anderen Autos, eine 21-jährige Enschederin, wurde ebenfalls per Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Der Unfall ereignete sich auf einem Abschnitt der Oldenzaalsestraat im Zentrum der Stadt, zwischen der Hoge Bothof- und der Wilheminastraat. Den genauen Hergang des Unfalls untersuchen Experten der Polizei.