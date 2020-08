Vertreter von neun der zehn antretenden Parteien und Wählergemeinschaften werden an der Podiumsdiskussion teilnehmen, zu der der Stadtjugendring Gronau und das Jugendschülerparlament anlässlich der anstehenden Kommunalwahl eingeladen haben. CDU , SPD, FDP, UWG, Die Linke, die GAL, Bündnis 90/Die Grünen, die WEG und die AFD nehmen teil. Lediglich „Pro Bürgerschaft“ wird aus Termingründen nicht vertreten sein. Die Diskussion findet am Freitag (28. August) um 18 Uhr in der Bürgerhalle statt.

Vor allem die Jungwähler sind dazu einladen. Herzlich willkommen sind aber alle Bürger unserer Stadt. „Bitte kommen Sie rechtzeitig“, bitten die Organisatoren. Im Saal dürfen bis zu 100 Personen auf Stühlen Platz nehmen. Alle Besucher und Teilnehmer müssen sich bei Ankunft in Listen (Adresse und Telefonnummer) eintragen. Bei Bewegung in der Halle ist ein Mundschutz zu tragen. Getränke wird es nicht geben.

Nach der Begrüßung durch den Stadtjugendring gibt es eine allgemeine Vorstellung der Parteien für je drei bis vier Minuten. Danach werden zu verschiedenen Themenblöcken Fragen gestellt: Wie fördern Sie unsere Vereine, Verbände und Organisationen in der Kinder und Jugendarbeit? Wie sieht es mit der Digitalisierung an unseren Schulen aus (W-Lan)? Wie stehen Sie zu den Begegnungsplätzen, Spielplätzen, Schulhöfen und den damit verbundenen Freizeitmöglichkeiten in unserer Stadt? Wie wichtig sehen Sie die Mitbestimmung unserer Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Danach wird die Möglichkeit gegeben, Fragen der Besucher zu beantworten. Die Veranstaltung soll bis gegen 19.45 Uhr dauern. Nach der Veranstaltung gibt es unter „Coronabedingungen“ die Möglichkeit, draußen vor der Bürgerhalle bei Bedarf Fragen zu beantworten.

Anregungen oder wichtige Fragen können an die Adresse info@stadtjugendring-gronau.de gemailt werden.

„Denkt bitte daran: Wählen ist keine Pflicht, sondern ein Recht. Aber vor allem eine Chance, die Zukunft unserer Stadt mitzugestalten“, so die Veranstalter. „Geht zur Wahl und nehmt euer Recht auf Mitbestimmung wahr!“