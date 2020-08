Zu einem Abbiegeunfall ist es am Mittwoch in Gronau gekommen. Eine zwölfjährige Radfahrerin aus Gronau war gegen 14.45 Uhr auf dem Radweg der Eper Straße in Richtung Moltkestraße unterwegs. An der Kreuzung Eper Straße / Moltkestraße wollte sie weiter in Richtung Ochtruper Straße fahren. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Gescher befuhr die Eper Straße parallel zur Radfahrerin und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Moltkestraße abbiegen. Dabei übersah er das Kind. Es kam zum Zusammenstoß der ungleichen Verkehrsteilnehmer. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. An dem Rad entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.