Das Gronauer Netzwerk Migration (Gro-Net) lädt vom 13. September bis zum 4. Oktober zu den Interkulturellen Wochen ein. Aufgrund der Corona-Pandemie können viele Aktionen nicht in gewohnter Form stattfinden. Dennoch hat das Gro-Net viele kreative Ideen entwickelt und kann unter dem Motto „Zusammen leben – zusammen wachsen“ ein buntes, vielfältiges und anspruchsvolles Programm präsentieren, das die kulturelle Vielfalt der Dinkelstadt widerspiegelt.

Unter dem Dach des Gro-Net arbeiten zahlreiche Einrichtungen und Initiativen zusammen. Zu ihnen zählen die Aramäische Gemeinde Gronau, die Caritas Migrations- und Flüchtlingsberatung, die Chance Flüchtlingsbetreuung, das Driland-Kolleg, die DRK-Integrationsagentur und Servicestelle Antidiskriminierung, die Euregio-Volkshochschule Gronau ( VHS ), die Stadtbücherei, Gronauer und Eper Kindertagesstätten und Familienzentren, der Integrationsrat, das Jugendamt, der Jugendmigrationsdienst Gronau, die Jugendzentren Luise und Stop, der Kirchengarten Oase, das Kommunale Integrationszentrum Kreis Borken, die Türkisch Islamische Gemeinde sowie die Schulsozialarbeiter des multiprofessionellen Teams.

Die gewohnten Musik- und Tanzvorführungen werden dieses Jahr in digitaler Form angeboten. In einem im Vorfeld der Interkulturellen Wochen hergestellten Film zum Thema „Zusammen leben, zusammen wachsen“ werden Musik-, Rede- und Interviewbeiträge sowie Ausstellungseröffnungen mit eingeschränktem Publikum veröffentlicht. Nach dem gleichen Muster wird ein weiterer Film auf Kreisebene angefertigt. Die Filmpremiere findet am 2. Oktober im Haus der Begegnung statt. Anschließend werden die Filme in mehreren digitalen Plattformen wie YouTube, Facebook u.ä. zu sehen sein.

Parallel zu den Filmen wird auch an einem Buch zu diesem Thema gearbeitet. Kinder und Jugendliche gestalten unter Anleitung von Künstlern Seiten, die später zu einem Buch zusammengeführt werden können. Fachvorträge, Workshops, Interkulturelle Wanderungen, Ausstellungen und vieles mehr gehören zum Programm.

Interessenten finden das Veranstaltungsprogramm auf der städtischen Homepage gronau.de. Für Fragen steht der Integrationsbeauftragte der Stadt Gronau, Ahmet Sezer, zur Verfügung, 02562 12214, E-Mail: ahmet.sezer@gronau.de.