Gronau -

Von Marion Fenner

Störche gehören in Gronau mittlerweile zum Stadtbild. In jedem Sommer ziehen mehrere Paare ihren Nachwuchs auf, sie sind auf Wiesen bei der Futtersuche zu beobachten oder als beeindruckende Segelflieger in der Luft zu sehen. Doch seit wann ist das eigentlich so? Wie kamen die Störche in die Stadt?