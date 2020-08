Der Countdown für die Kommunalwahl 2020 am 13. September läuft. Die Parteien und Wählervereinigungen haben im Ringen um die Wählerstimmen Betriebstemperatur erreicht – ideale Voraussetzungen also, um mit den Bürgern in Gespräch zu kommen und die eigenen Positionen darzulegen. Schon traditionell lädt der Stadtjugendring – normaler Weise im Jugendzentrum St.