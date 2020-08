„Gewollt, aber nicht gekonnt“, so beschreibt Mathias Frings, Vorsitzender des Seniorenbeirats, die neueste Maßnahme auf dem Laga-Gelände. In der Rundhütte neben den Bewegungsgeräten sind Sitzgelegenheiten aufgestellt worden. „Wirklich toll, dass das gemacht wurde“, spricht Frings erst einmal ein Lob an die Verwaltung aus.