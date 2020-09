Mehrere Hundert Besucher kamen am Sonntag in den Bentheimer Kurpark, um das erste Konzert der Euregio-Bigband in diesem Jahr zu erleben. Trotz stark eingeschränkter Proben spielte die Euregio-Bigband unter der Leitung von Natalie Schiemann wie aus einem Guss, heißt es in einer Mitteilung der Band. Das Publikum dankte es mit großem Applaus.

Es beginnen nun die Vorbereitungen für das alljährliche Konzertformat Swingin’ Together, bei dem die Euregio-Bigband einen gemeinsamen Auftritt mit dem bekannten Tenorsaxofonisten Scott Hamilton plant. Das Konzert findet in der Bürgerhalle Gronau am 29. November (Sonntag) statt. Die Corona-Sicherheitsbestimmungen werden eingehalten. Die Zuschauer werden das Konzert an Tischen mit ausreichendem Abstand verfolgen können. Die Besucherzahl wird begrenzt sein. Tickets sind noch erhältlich beim Gronauer Touristik-Service und über die Webseite der Bigband.