Kennenlernen im Kino

Auf 60 Ehejahre blicken heute Waltraud und Hermann Frericks zurück. Am Samstag wollen sie ihr Ehejubiläum im Familienkreis begehen. „Unser kirchlicher Hochzeitstag ist erst im nächsten Jahr im April. Eventuell können wir dann ja unsere Diamantene Hochzeit richtig feiern“, gibt sich Waltraud Frericks, geborene Loizink, optimistisch.

Heimatfilm

Kennengelernt haben sich die beiden gebürtigen Gronauer vor 63 Jahren im damaligen Roxy-Theater an der Ochtruper Straße. „Es gab irgendeinen Heimatfilm, und er saß mit einem Freund direkt vor meiner Freundin und mir. Wenn wir versucht haben, links vorbei zu sehen, haben sie sich auch nach links gelehnt. Immer saßen sie vor dem Bild“, erinnert sich Waltraud Frericks. Ihr Mann fügt an: „Nach dem Film haben wir uns draußen getroffen und sind nicht wieder auseinandergegangen.“

Montage

Hermann Frericks machte als Jugendlicher eine Ausbildung zum Klempner und Installateur. Später arbeitete er lange bei Gronauer Apparatebau in der Bauschlosserei im Bereich Klima und Lüftung. „Da war ich viel auf Montage, auch bis in die Schweiz. Eine Heimfahrt gab es nur alle fünf Wochen“, erinnert er sich. „Das war nicht schön, wenn er so lange weg war“, sagt Waltraud Frericks, die sich somit viel allein um die drei Kinder kümmerte. Nach der Schule hatte sie Näherin bei Engbers gelernt, später arbeitete sie bei der BSG. Aufgrund der Arbeitssituation ihres Mannes konnte Waltraud Frericks erst wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, als die drei Kinder größer waren. Sie fand zunächst bei der Groka eine Stelle und arbeitete zuletzt bei Roller.

Verkleinert

Vor fünf Jahren haben die siebenfachen Großeltern Frericks ihr Haus an der Reginastraße verkauft und sind in eine Wohnung nach Epe gezogen. „Das Haus mit Garten war uns einfach zu groß geworden“, ist Waltraud Frericks zufrieden darüber, sich kleiner gesetzt zu haben.