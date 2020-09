Gronau -

Von Guido Kratzke

Die Abrissarbeiten an der Waagestraße laufen bereits. Bis das erste Kaufhaus der Stadt Gronau, das im Jahr 1898 errichtete „Waarenhaus“, wieder in neuem Glanz erstrahlt, wird aber noch einige Zeit vergehen. Zeit, in der in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz Ortsgeschichte dauerhaft konserviert wird.