Zu einem Brand kam es am Donnerstagvormittag um 9.48 Uhr im Gronauer Gewerbegebiet an der Bessemerstraße.

In Brand geraten war nach Angaben der Feuerwehr eine der Produktionsmaschinen und in Folge dessen auch verarbeitetes Material innerhalb der langen Maschine.

Da in der gleichen Halle auch Gefahrenstoffe gelagert werden und die Lage in der verrauchten Halle zunächst unübersichtlich war, wurde Vollalarm bei den Brandbekämpfern ausgelöst. Beide Löschzüge waren somit im Einsatz. Relativ schnell stellte sich allerdings heraus, dass dies nicht erforderlich war. So konnten die ersten Helfer bereits schnell wieder mit dem Einrollen der Schläuche beginnen und den Einsatz beenden.

Über die Ursache für den Brand gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse.