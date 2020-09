Gegen 0.50 Uhr wurde sie alarmiert, weil eine Hecke und zwei Bäume am Spinnerweg brannten. Die Wehrleute löschten das Feuer. Gegen 14.25 Uhr der nächste Alarm: Eine Brandmeldeanlage in einem der Wohnblöcke an der Konrad-Adenauer-Straße hatte ausgelöst. Die Wehr rückte aus, die Straße wurde von der Polizei gesperrt. Ursache des Qualms war ein auf dem eingeschalteten Herd vergessener Topf.