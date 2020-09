Eine Trennung hat erhebliche rechtliche Auswirkungen, es sollte daher sorgsam und überlegt vorgegangen werden.

Häufig zögern betroffene Frauen es jedoch sehr lange hinaus, sich zusätzlich zur psycho-sozialen Beratung auch anwaltliche Unterstützung zu suchen. Ein niedrigschwelliges Angebot wäre sehr sinnvoll, um bei den betroffenen Frauen mögliche Ängste und Unsicherheiten in Verbindung mit einer Trennung abzubauen.

Die Mitarbeiterinnen der Frauenschutzwohnung Gronau bieten gemeinsam mit ihrer Kollegin aus der Beratung bei häuslicher Gewalt ein neues Projekt an, um Frauen eine weitere Hilfestellung zu geben. Sie bieten ein erstes Orientierungsgespräch mit einer Fachanwältin für Familienrecht an, das einen Überblick geben soll. „Die Entscheidung zu einer Trennung wollen und können wir keiner Frau abnehmen. Wir können Frauen aber Schritt für Schritt bei ihrer Entscheidung begleiten“, so der SkF. Für das neue Projekt wurde Rechtsanwältin Melanie Reichert-Riese von der Kanzlei Bierschenk, Hagemann und Kollegen gewonnen.

Am 16. September (Mittwoch) startet das neue Angebot, das zukünftig alle drei Monate stattfinden soll. Veranstaltungsort sind die Räume des SkF, Laubstiege 13a in Gronau. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen und Terminvereinbarungen unter 02562 817340 oder 817355.