Und bei den Aktionen, bei denen es um Kontakt mit den Nachbarn geht, müssen die Teilnehmer in diesem Jahr eben das Paradox aushalten, Abstand zu wahren – denn die Corona-Schutzmaßnahmen (vor allem der 1,5-Meter-Abstand zueinander) sind unbedingt einzuhalten. Ein gutes Dutzend unterschiedliche Punkte im Zeitraum vom 26. September bis 4. Oktober stehen auf dem Programm. Im Vorfeld (am 11., 18. 25. September und am 2. Oktober) kann man online über Instagram an einem digitalen Pubquiz teilnehmen.

Bereits ab Freitag (11. September) stellt der Graffiti-Künstler Wayne Horse in der Concordia am Oude Markt Werke unter dem Motto „May your dreams come true“ aus.

Das Kernprogramm der Tollen Woche beginnt mit einer grenzüberschreitenden Radtour, die erstmals auch durch Teile der Grafschaft Bentheim führt. Teilnehmer können an vier Punkten starten: in Enschede, Gronau, De Lutte und Bad Bentheim. Der Streckenverlauf wird erst am Veranstaltungstag bekanntgegeben. Die Strecke der Drei-Länder-Tour ist 68 Kilometer lang.

Ebenfalls am 26. September findet ein deutsch-niederländischer Skateboard-Wettbewerb statt.

Das Jugendangebot „Feier-Zeit“, bei dem sich bei den vorigen Auflagen der Tollen Woche 400 Jugendliche aus beiden Ländern trafen und gemeinsam kreativ wurden, findet in abgespeckter Form statt. Schülerinnen und Schüler unter anderem aus der Euregio-Gesamtschule Epe entwerfen in gemischten Zehnergruppen Modellhäuser, die später per 3D-Drucker ausgedruckt und bei einer Ausstellung im Enscheder Rathaus präsentiert werden, die vom Staatssekretär des niederländischen Innenministeriums Raymond Knops eröffnet wird.

An den beiden Sonntagen finden Märkte auf dem van- Heek-Plein statt. Am 27. September werden Kapellen und Orchester für Oktoberfest-Stimmung sorgen. Am 4. Oktober steht der Markt im Zeichen des Fahrrads, unter anderem mit Demonstrationen von Mountainbikern. Am 30. September entführen die Grenzlandkapelle und die Grensland Oberkrainergruppe die Besucher im Muziekcentrum auf eine Reise in die Egerländermusik. „Im Herzen nur die Blasmusik“ lautet der Titel.

Am 3. Oktober gibt Esther Schopman ein Konzert auf dem Glockenspiel der Grote Kerk. Ronja Maltzahn, Singer Songwriterin, wird singen.

Schließlich wird es eine Neuauflage des „Großen Backens“ geben, an dem sich vier Kandidaten einen öffentlichen Wettkamp um die beste St.-Honoré-Torte liefern werden. Das Finale findet am 4. Oktober vor Publikum statt. Interessierte Hobbybäckerinnen und -bäcker aus Gronau und Umgebung können sich über die E-Mail-Adresse heeleuregiobakt@enschede.nl anmelden. Weitere Informationen auch zu allen anderen Aktivitäten wie die Euregio-Meisterschaft im Langsam-Radfahren am 4. Oktober gibt es im Netz unter