Alarm für die THW-Jugend

„David, ich brauche hier noch Drei-Meter Diagonalstreben!“ ruft Maresa ins Funkgerät. Die 16-Jährige hat die Jugendgruppe des Technischen Hilfswerks (THW) Gronau gut im Griff. Am Samstagvormittag ist sie bei der 24-Stunden-Übung der Gronauer THW-Jugendlichen als Einsatzleiterin eingeteilt.

Um 10 Uhr ging es los in der THW-Unterkunft, nach kurzer Einweisung wurde ein Einsatzalarm ausgerufen. Natürlich alles nur gespielt, erst ab 18 Jahren und erfolgter Grundausbildung kann man im THW in Einsätzen mitwirken. Doch die Übungen der THW-Jugend sind vom Ablauf her fast wie echte Einsätze.

Das Szenario am Samstagmorgen: eine Boden­­absackung am Hauskamp in Epe macht einen Fußgängerweg unpassierbar. Die Jugendgruppe soll mit dem „Rohrbaugerüst“ einen behelfsmäßigen Übergang von stolzen zwölf Metern errichten. Nun steht Maresa hier an der Straße und muss zehn Jugendliche von 13 bis 16 Jahren führen. Der Einsatzort befindet sich im Vorgarten von Daniela und Patrick Niehoff , die beide selbst im THW aktiv sind und gerade den Garten umgestalten. Maresa muss Material per Funk vom Gerüstbau-Anhänger anfordern und aufpassen, dass sich niemand in die Quere kommt – Corona-Abstand inklusive. Der Umgang mit dem Profi-Gerüst, das so auch auf Baustellen zu finden ist, geht den drei Mädchen und acht Jungs vom THW flott von der Hand. „Beeindruckend, was Schüler in ihrer Freizeit alles auf die Beine stellen können“, finden die Niehoffs.

Nach gut einer Stunde steht die Brücke und der Einsatz ist erfolgreich abgeschlossen. Abbau in nur 20 Minuten, zurück zur Unterkunft und erstmal Mittag essen. Für den Nachmittag haben die Ortsjugendleiter Lisa Dierselhuis und Marius van der Wei etwas Bombastisches vorbereitet: Ein ganzes Abrisshaus wartet im Eper Lasterfeld auf die Jugendgruppe. Dort gab es dem Szenario nach eine Gasexplosion, mindestens drei Personen werden vermisst. Qualm dringt aus den Fenstern, als die Jugendgruppe eintrifft. Mit Atemschutz-Attrappen stößt der erste Trupp in den völlig vernebelten Keller vor – eine Nebelmaschine macht es gefahrlos möglich.

Die Sichtweite ist gleich null, die sprichwörtliche Hand vor Augen kann nicht mehr gesehen werden. Also Orientierung per Tastsinn, „immer an der Wand lang“. Ganz schön abenteuerlich. Doch genau das ist es ja, was die Jugendlichen am THW begeistert.

Parallel dazu wird im Obergeschoss ein Dummy gefunden, dorthin drang kein Nebel. Die Junghelfer beschließen, die Puppe aus dem Fenster zu retten. Dazu wird der „Verletzte“ in einer Korbtrage fixiert und über eine Konstruktion aus einer Leiter und Leinen fachgerecht und rückenschonend waagerecht nach unten befördert. Wie im THW-Lehrbuch kommt der Dummy sicher unten im Hof an.

Auf die Frage, wie die Übung lief, antwortet Tim Winkelhorst (16) recht salopp: „Sehr schön!“ Doch die leuchtenden Augen verraten, wie begeistert er wirklich ist. Nicht bei jeder Übung der THW-Jugend darf gleich ein ganzes Haus „auf links gedreht“ werden. Im Erdgeschoss verraten dumpfe Schläge, was der „Keller-Trupp“ darunter versteht: Eine Wand wird eingerissen. Mit dem Vorschlaghammer wird aus einer Zwischenwand ein Rettungsweg, durch den der Keller-Dummy nach draußen gerettet wird. Wieder grinsende Gesichter – auch bei den Mädchen, die zeigen, was sie in den Armen haben.

Am Abend dann die Übung, die eigentlich in der Nacht hätte stattfinden sollen. Doch Corona-bedingt musste die gemeinsame Übernachtung ausfallen. Am Driland kamen die Jugendlichen „zufällig“ an einem gespielten Verkehrsunfall vorbei: Ein THW-Kamerad mimte einen Verletzten, der schonend aus einem Auto gerettet werden musste, ein weiterer war in den Wäldern vermisst. So schloss sich an die Rettung auch noch eine Flächensuche an. Das anschließende Grillen beim THW war der wohlverdiente Ausklang des Tages. Die 24-Stunden-Übung war damit bereits nach zwölf Stunden absolviert, ein ungewöhnlicher Rekord . . .

Im nächsten Jahr wird es hoffentlich wieder mit Übernachtung klappen und echte 24-Stunden-Action geben. Dabei sein wollen auf jeden Fall alle wieder.