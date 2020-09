Die Polizei in Enschede sucht ein Auto, dessen Fahrer möglicherweise an einer Entführung beteiligt ist. Diese Entführung soll am Dienstag gegen 13.15 Uhr am Knalhutteweg in Enschede stattgefunden haben. Der Verdächtige ist mit einem schwarzen Kleinwagen mit dem Kennzeichen 61-FP-SJ unterwegs, meldet die Polizei. Er hat kurz geschorene Haare und eine beginnende Glatze. Er ist stämmig und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Er trägt eine Trainingshose mit zwei weißen Flecken auf den Beinen, ein stramm um den Bauch spannendes Shirt und eine dunkelblaue, wattierte Jacke mit Kapuze. Die Polizei mahnt, sich dem Auto oder seinen Insassen nicht zu nähern, sondern den Notruf anzurufen. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.