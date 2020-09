Hingucker in der historischen Mitte

Der Rat der Stadt Gronau hatte im Juni den Grundsatzbeschluss für die Errichtung eines historischen Rathauses an der Bahnhofstraße gefasst. Christine Sibbing , Architektin und Stadtplanerin, hat den Entwurf gezeichnet und dabei Vorgaben, z.B. hinsichtlich zu erhaltender Gebäudeteile, berücksichtigt.

„Ziel ist nicht nur für die Bauverwaltung, einen neuen Standort zu schaffen, sondern das Quartier vom Bahnhof bis zur historischen Mitte zu verbessern“, macht der Bürgermeister deutlich.

Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick ergänzt, dass die ersten Schritte mit der Vorplanung eingeleitet wurden. Diese sieht an der Bahnhofstraße die Wiedererrichtung des Rathauses mit einer historisierenden Fassade vor. Neben der Hauptnutzung als technisches Rathaus werden hier auch das Stadtarchiv und das Standesamt – mit einem Trauzimmer im historischen Teil und im Rathausturm – untergebracht werden. Der Heimatverein Gronau und das Drilandmuseum erhalten ebenfalls neue Räume. „Mit dem Heimatverein Gronau sind wir im Austausch bezüglich der Flächen, die dem Verein im künftigen Gebäude zur Verfügung stehen. In den nächsten Tagen werden verschiedene Varianten der Nutzung durch Heimatverein und Drilandmuseum in einem gemeinsamen Treffen präsentiert“, wird der Stadtbaurat in einer Pressemitteilung zitiert. Derzeit ist die Verwaltung auf der Suche nach Übergangsräumen für den Heimatverein, für die Zeit zwischen Auszug und Fertigstellung des Neubaus an der Bahnhofstraße.

„Wir planen bereits die Einlagerung der Exponate aus dem derzeitigen Drilandmuseum, um diese später im neuen Gebäude zeigen zu können“, so die Erste Beigeordnete Sandra Cichon. Auch das Stadtarchiv aus ihrem Vorstandsbereich braucht einen zeitlichen Vorlauf, um den Umzug aus dem ehemaligen M.-van-Delden-Gebäude in die neuen Räume vorzubereiten und zu organisieren.

Aktuell wird das Vergabeverfahren für die Architekten und Fachplaner vorbereitet.