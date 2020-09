Am Sonntag (13. September) finden die Kommunalwahlen und Integrationsratswahlen in NRW statt. Die Wahlergebnisse für Gronau werden ab 18 Uhr in der Bürgerhalle Gronau präsentiert. Anmeldungen für Bürgerinnen und Bürger sind hierzu per Mail bis Freitag (11. September), 9 Uhr, möglich. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt, eine Anmeldung (bis maximal zwei Personen) ist erforderlich. Angegeben werden müssen Name und Vorname, Adresse, Telefonnummer und Mail­adresse. Diese Angaben müssen für jede Person mitgeteilt und an die E-Mail-Adresse wahlstudio@gronau.de gemailt werden. In der Bürgerhalle werden feste Sitzplätze zugewiesen. Außerhalb der Sitzplätze ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.