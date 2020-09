Als ein Missverständnis hat sich der vermeintliche Entführungsfall am Dienstagabend in Enschede erweisen. Die Polizei zog die am Nachmittag herausgegebene Fahndung nach einem Auto am Abend zurück. Es habe keine Straftat gegeben. Die Polizei hatte mit einem Foto des vermeintlichen Täterautos und einer Personenbeschreibung nach dem vermeintlichen Entführer gesucht. „Wir haben mit allen beteiligten gesprochen und sind zu dem Schluss gekommen, dass keine Straftat begangen worden ist“, teilte die Polizei Twente auf Facebook mit. Sie dankte allen Hinweisgebern, durch deren Hilfe der (vermeintliche) Fall abgeschlossen werden konnte. Weitere Mitteilungen machte die Polizei nicht.