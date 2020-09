Zehn Parteien und Wählergemeinschaften, 20 Wahlbezirke, 190 Direktkandidaten – die Bürgerschaft in Gronau und Epe hat am Sonntag eine große Auswahl. 40 Ratssitze sind neu zu besetzen – durch Überhangmandate können es sogar mehr werden.

Bis zu zehn Kandidatinnen und Kandidaten stehen auf den Wahlzetteln. Während CDU , SPD , UWG, FDP, GAL, Die Linke, Pro Bürgerschaft und die WEG in allen Bezirken antreten, klafft in neun der 20 Bezirke auf der Position acht der Wahlzettel für die Ratswahl eine Lücke: Die AFD tritt dort nicht an. Zudem ist im Bezirk 15 Bündnis 90/Die Grünen (Position neun auf dem Wahlzettel) nicht vertreten.

Die Altersspanne bei den Kandidierenden ist bei der Ratswahl sehr breit: Von 18 bis 81 reicht das Spektrum. Das Durchschnittsalter liegt bei etwa 47 Jahren – genau lässt sich das nicht errechnen, weil nicht alle Kandidaten bei der WN-Vorstellung Altersangaben gemacht haben.

Das Durchschnittsalter bei den Kandidierenden der CDU liegt bei etwas unter 48 Jahren, bei der SPD bei knapp über 49. Die FDP tritt mit der zweitjüngsten Mannschaft an: Ihr Durchschnittsalter liegt bei etwas unter 40 Jahren. Noch jünger ist nur das Team von Bündnis 90/Die Grünen, die es auf rund 36,5 Jahre bringen. In ihren Reihen kandidieren drei 18-Jährige.

Die Kandidaten der UWG kommen auf 54 Jahre. Die GAL kommt auf einen Wert von knapp unter 60. Die WEG kommt auf knapp unter 55 Jahre, Die Linke auf etwa 46. Bei Pro Bürgerschaft und der AfD ist mangels ausreichender Daten keine valide Berechnung möglich.

Den höchsten Frauenanteil bei den kandidierenden Gruppierungen haben jeweils die GAL und die WEG mit gut 47 Prozent, gefolgt von Bündnis 90/Die Grünen mit gut 42 Prozent. Danach folgt Pro Bürgerschaft mit 40 Prozent. Je ein Viertel der Kandidierenden sind bei SPD und FDP weiblich, bei der CDU 20 Prozent. Bei der AFD sind es 18 Prozent, bei den Linken 15 Prozent und bei der UWG zehn Prozent.

Inzwischen zeichnet sich bei den Briefwahlen eine Rekordbeteiligung ab, teilt die Stadtverwaltung mit. Briefwahlunterlagen können noch bis zum morgigen Freitag beantragt werden. Im Eper Amtshaus bis 12.30 Uhr und im Wahlbüro im Gronauer Rathaus bis 18 Uhr, informiert Fachdienstleiter Daniel Alfert.

Die Briefwahlunterlagen müssen am Wahltag bis spätestens 16 Uhr im Rathaus, Konrad-Adenauer-Straße 1, Gronau, eingegangen sein. Die Verwaltung weist darauf hin, dass rote Wahlbriefe nicht in einem Wahllokal abgegeben werden können.