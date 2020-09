Euregio-Gesamtschule nimmt an der Tollen Woche teil

Epe -

Von Von Frank Zimmermann

Die Tolle Woche in Enschede dient dem Brückenschlag zwischen den Menschen diesseits und jenseits der deutsch-niederländischen Grenze. Fester Bestandteil ist seit Jahren die „Feierzeit“, ein Programm für Schüler aus beiden Ländern. Coronabedingt ist in diesem Jahr eine persönliche Begegnung in einem großen Rahmen nicht möglich. Aber bei der Stadt Enschede hat man sich eine Alternative ausgedacht.