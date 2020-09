Diebe hatten es in Gronau auf den Inhalt eines Säulenbriefkastens abgesehen. Den vor der Postfiliale an der Franz-Kerkhoff-Straße aufgestellten Sammelbehälter hebelten die Unbekannten auf und entnahmen den mutmaßlichen Inhalt. Wie viele Postsendungen betroffen sind, ist zurzeit unklar. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch (9. September), 17 Uhr, bis Donnerstag (10. September), 9.50 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau, 02562 9260. Aufgrund dieser Polizeimeldung kam die Frage auf, ob auch Wahlbriefe von dem Diebstahl betroffen sein könnten. Die Stadtverwaltung teilte dazu auf WN-Nachfrage hin mit, dass Personen, die im angegebenen Tatzeitraum einen roten Wahlbrief in den rechten Briefkasten an der Franz-Kerkhoff-Straße eingeworfen haben, sich gerne an die Stadt Gronau, Herrn Alfert, 02562 12412, wenden können. Das Wahlamt kann feststellen, ob dieser Wahlbrief im Wahlamt eingegangen ist. Falls der Wahlbrief der betroffenen Personen dem Wahlamt nicht vorliegen sollte, kann der Wahlschein für ungültig erklärt werden, so dass die wahlberechtigte Person neue Wahlunterlagen erhalten kann.