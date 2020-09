Ideengeberin und Menschenförderin

In Hagen als Anke Bitter geboren, kam sie nach ihrer Heirat mit dem gebürtigen Eperaner Arzt Dr. Hans Engels 1969 nach Gronau. Das Paar bekam vier Kinder. Neben deren Erziehung engagierte sich Anke Engels schon früh in Vereinen, so im Tennisverein Blau-Weiß.

1971 trat sie der CDU bei. Von 1979 bis 1982 und nach 1989 gehörte sie als sachkundige Bürgerin verschiedenen Ausschüssen des Gronauer Rates an. 1982 kam sie als Nachrückerin in das Stadtparlament, verteidigte ihren Sitz bei den nächsten Wahlen. 1989 jedoch erhielt sie keinen aussichtsreichen Platz auf der CDU-Wahlliste.

Vor allem ihr Engagement im Kulturbereich war vielseitig. Sie war Mitbegründerin des Gronauer Kunstkreises und dort zeitweise im Vorstand tätig. In den 90er-Jahren initiiere und begleite Anke Engels Kulturprojekte in Gronau. Sie selbst trug als „Literatesse“ auf verschiedenen Bühnen zum örtlichen Kulturgeschehen bei.

Auch in anderen Bereichen war Anke Engels aktiv. So arbeitete sie im Städtepartnerschaftskomitee mit. Sie setzte sich für die Planung und Errichtung von Spielplätzen ein. Sie gehörte zu denen, die die die Idee hatte, die Landesgartenschau in Gronau auszurichten. Seit 2001 war sie beratendes Mitglied des Aufsichtsrates der „Landesgartenschau Gronau-Losser GmbH“, Ideengeberin für die Aufstellung der Dinkelsteine, Mitglied im Aufsichtsrat der Kulturbüro GmbH, Gründerin und Vorsitzende des „Fördervereins der Landesgartenschau Gronau/Losser“ (heute Bürgerverein Dinkelaue). Sie setzte sich auch für den Erhalt und die Sanierung des Deilmann-Rathauses ein.

Anke Engels bewirkte auch viel im Kleinen – machte aber kein großes Aufheben darum. Bei all ihren Tätigkeiten konnte sie stets auf die Unterstützung ihrer Familie bauen.

Für ihren Einsatz wurde Anke Engels 2007 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Der damalige Bürgermeister Karl-Heinz Holtwisch sagte an sie gerichtet: „Sie sind das Sinnbild einer emanzipierten Kreativen. Der Ihnen eigene Kampfgeist und Ihr Durchsetzungsvermögen, ein einmal begonnenes Projekt von der Idee bis zu Abschluss zu betreuen – und wenn es darauf ankommt, auch vehement gegen Widerstände durchzusetzen – ist berühmt. Und bei dem einen oder anderen auch berüchtigt“. Mit ganz eigenem Charme, Witz und Kompromissbereitschaft habe sie es verstanden, ihre Vorstellungen zum Wohle der Sache unterzubringen.