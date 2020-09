Trotz vehementer Gegenwehr ist ein 37-Jähriger in der Nacht zum Sonntag in Gronau in Gewahrsam genommen worden. Zuvor hatte er die Nachtruhe durch überlaute Musik gestört. Nachbarn riefen die Polizei. Den Beamten gegenüber zeigte sich der alkoholisierte Gronauer nicht einsichtig, beleidigte diese unentwegt und drohte, Pfefferspray gegen sie einzusetzen. Eine Ingewahrsamnahme war unausweichlich. Dieser widersetzte sich der Mann. Das Verhalten des Gronauers hat nun ein juristisches Nachspiel. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.