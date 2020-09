Sonja Schaten von der Berufsbildungsstätte in Ahaus referiert am 23. September (Mittwoch) zum Thema „Zeitgemäß bewerben“. In der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr wird die Referentin den Teilnehmerinnen einen kompakten Überblick über den Aufbau und die Gestaltung zeitgemäßer digitaler Bewerbungsunterlagen geben. Zudem informiert sie über die digitalen Möglichkeiten der Stellensuche und der Selbstpräsentation.

„Das Internet hat ganz neue Möglichkeiten eröffnet, um mit potenziellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in Kontakt zu treten“, konstatiert Sonja Schaten. „Immer mehr Firmen bevorzugen Bewerbungen per E-Mail oder online über das Webformular.“ Diese Bewerbungen seien zwar schneller beim Unternehmen als die Bewerbungsunterlagen aus Papier, müssten jedoch genau so sorgfältig aufbereitet werden. „Es gibt Stolperfallen, die jede Bewerberin kennen sollte“, so die Referentin.

Fragen seitens der Teilnehmerinnen sind explizit gewünscht. „Dies ist zum Beispiel über die Chat-Funktion auch bei den Online-Seminaren möglich“, erklärt Edith Brefeld, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gronau. „Wir ermutigen Frauen ausdrücklich, sich auf diesen neuen Weg der Wissensvermittlung einzulassen“

Der Vortrag ist für die Teilnehmerinnen kostenlos. Anmeldeschluss für das Seminar mit Sonja Schaten ist am 21. September. Anmeldungen unter edith.brefeld@gronau.de oder auch bei allen anderen Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen im Kreis Borken. Diese werden dann die Zugangsdaten für die Online-Vorträge der Referentin an die Teilnehmerinnen weiterleiten. Auch für Fragen stehen die Gleichstellungsbeauftragten zur Verfügung.