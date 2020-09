Der 65-jährige Pedelecfahrer, der wie berichtet am Dienstagnachmittag bei einem Unfall an der Einmündung Carl-Zeiss-Weg/Heerweg verletzt wurde, ist am Donnerstag an den Unfallfolgen gestorben. Der Pedelecfahrer war auf dem Heerweg unterwegs gewesen und an der Einmündung mit dem Wagen eines 21-jährigen Gronauers kollidiert. Der 65-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik nach Enschede gebracht, wo er am Donnerstag seinen Verletzungen erlag. Das teilte die Polizei am Freitag mit.