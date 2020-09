Initiatorin Birgit Hüsing-Hackfort hat dafür Menschen aus Gronau und Epe mit Texttafeln fotografiert.

Auf den Tafeln greifen die Porträtierten die Vorurteile auf, mit denen sie häufiger im Alltag konfrontiert werden. Da heißt es: „Ich bin Araber, aber kein Terrorist“ oder „Ich bin Chinese, aber ich esse keinen Hund“ oder „Ich komme aus Polen und klaue keine Autos“.

Sehenswerte Präsentation

Aber auch eine junge Frau ohne offensichtlichen Migrationshintergrund hat sich der Fotografin mit der Tafel gestellt: „Ich bin tätowiert, aber nicht doof“. Ebenso dabei ist Ahmet Sezer . Der Integrationsbeauftragte der Stadt bekennt auf seiner Tafel, dass er seine Wäsche selbst bügelt – obwohl er Türke ist. Mit dieser sehenswerten Präsentation weist Birgit Hüsing-Hackfort auf unterschiedliche Vorurteile hin, die im Grunde von vielen als solche gar nicht mehr wahrgenommen werden.

Anmeldung für die Ausstellungseröffnung nimmt Ahmet Sezer unter Telefon 02562 12214 oder per E-Mail an ahmet.sezer@gronau.de entgegen. Die Ausstellung ist bis zum 2. Oktober im Haus der Begegnung zu sehen und wird anschließend vom 5. bis zum 15. Oktober in der Stadtbücherei Gronau und danach vom 27. Oktober bis zum 27. November im Cafe Grenzenlos zu sehen.