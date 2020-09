Guten Zuspruch fand die Kunstaktion „Oma, Opa und ich“ am Samstagmittag in der Neustraße. Jugendliche aber auch Kinder waren in den vergangenen Monaten aufgerufen, sich künstlerisch mit ihrer Beziehung zu ihren Großeltern auseinanderzusetzen. Zum Finale gab es in der Pop-Up-Galerie der Initiative „Kunst gegen Leerstand“ viel zu sehen und davor zu hören.