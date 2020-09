Vor dem Café Grenzenlos bildeten sich Warteschlangen. Drinnen herrschte angeregte Stimmung bei der Finissage der Ausstellung von Eva Maria Eckel. Ihre Bilder hingen seit Eröffnung des Cafés in den Räumen – Corona hatte eine ordentliche Vernissage verhindert, also wurde das Werke der Künstlerin am letzten Ausstellungstag gewürdigt.