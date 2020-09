Der Musik-Convoy ist vom 5. bis 9. Oktober wieder zu Gast in Gronau und bietet in Zusammenarbeit mit den Jugendzentren und Streetwork Gronau Workshops in den Bereichen Rap/Gesang (JZ Luise), Breakdance (JZ St. Josef) und Graffiti (JZ Stop) an. Unter professioneller Anleitung von Leila A., KMC und B-Girl Meow können Jugendliche an den jeweiligen Workshops von Montag bis Donnerstag teilnehmen und am Freitag ihr Können auf der eigens gestalteten Lkw-Bühne auf dem Schulhof der Fridtjof-Nansen-Realschule präsentieren.

Die kostenlosen Workshops finden von 16 bis 19 Uhr statt. Jugendliche können sich bis Freitag (2. Oktober) bei den Jugendzentren oder beim Streetwork anmelden. Die Bühnenshow am Freitag beginnt um 18 Uhr. Nähere Infos auf Instagram, Facebook oder direkt bei den Veranstaltern.