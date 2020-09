Die Stadtwerke Gronau starten am morgigen Donnerstag in die Hallenbad-Saison und öffnen schon um 5.45 Uhr die Tore am Hallenbad an der Laubstiege. Die Vorbereitungsarbeiten liefen in den vergangenen Tagen noch auf Hochtouren. Die Gäste dürfen sich besonders auf die neue Lüftung und die neue Sanitärtechnik freuen, heißt es in einer Ankündigung der Stadtwerke.

Auch der Besuch des Hallenbades ist nur mit einem Online-Ticket möglich. Tickets sind online sowie im Kundenzentrum der Stadtwerke am Hofkamp in Epe erhältlich, ab Donnerstag auch im Hallenbad selbst. Alle Informationen zu den genauen Zeiten und Preisen gibts auf der Stadtwerke-Homepage. Das Eper Bültenfreibad schließt am heutigen Mittwoch um 20 Uhr seine Tore und beendet damit die diesjährige Freibadsaison.