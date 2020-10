Man darf über die Grenze fahren – sollte es aber nicht tun

Gronaus Bürgermeister Rainer Doetkotte hat angesichts der Corona-Entwicklung die Nachbarn aus den Niederlanden gebeten, aktuell nicht nach Gronau zu kommen. Nachdem das Robert-Koch-Institut die Niederlande mit Ausnahme der Provinzen Limburg und Zeeland zu Risikogebieten erklärt hat, möchte die Stadt das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten.

Wörtlich schreibt Doetkotte: „Liebe Nachbarn aus den Niederlanden, wir sehen Sie gerne als Gäste – allerdings bitten wir Sie, aktuell nicht nach Gronau zu kommen um hier z.B. einzukaufen oder Restaurants zu besuchen. Als Bürgermeister der Stadt Gronau habe ich – ebenso wie der Bürgermeister der Gemeente Enschede, Herr van Veldhuizen, an die Menschen in der Grenzregion appelliert, am 3.10.2020 nicht nach Enschede zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt waren die Niederlande noch nicht als Risikogebiet eingestuft. Doch nun bitte ich um Verständnis, dass wir auf beiden Seiten der Grenze die Einreisebestimmungen beachten und den Abstand wahren. Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam diese Zeiten bewältigen und uns – hoffentlich bald – wieder als Nachbarn begrüßen können.“

Der Aufruf des Enscheder Bürgermeisters wurde am Samstag offenbar erhört. Es waren deutlich weniger deutsche Gäste in der Enscheder City auszumachen als in den vergangenen Jahren zum Tag der deutschen Einheit. Sind sonst die Einfallstraßen am 3. Oktober schon morgens verstopft, waren am Mittag noch hunderte Parkplätze frei. Auf dem Markt – der räumlich auseinandergezogen worden war – konnten die Abstandsvorgaben meist eingehalten werden. Auch wenn es vor manchen Ständen nicht immer für die vorgegebenen 1,50 Meter reichte.

Inzwischen herrscht große Verunsicherung: Darf ich nun überhaupt über die Grenze fahren? Muss ich bei der Rückkehr in Quarantäne? Verboten ist es nach wie vor nicht, in die Risikogebiete der Niederlande zu fahren. Die Grenze ist offen. Es wird allerdings dringend von Reisen dorthin abgeraten.

In der seit Samstag gültigen Coronaeinreiseverordnung des Landes NRW steht: „Personen, die ... aus dem Ausland in das Land Nordrhein-Westfalen einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet ... aufgehalten haben, sind verpflichtet, unverzüglich das für sie zuständige Gesundheitsamt zu kontaktieren und auf ihren Aufenthalt in einem Risikogebiet ... hinzuweisen.“ Und: Diese Personen haben sich „unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern. Ihnen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören...“ Also: Quarantäne.

Aber es gibt Ausnahmen. Darunter fallen „Personen, die sich für weniger als 24 Stunden im Bundesgebiet aufhalten oder in einem Risikogebiet ... aufgehalten haben“ und „Personen, die täglich oder für bis zu fünf Tage zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich veranlasst, wegen ihrer Ausbildung oder ihres Studiums oder aus medizinischen Gründen in das Bundesgebiet einreisen beziehungsweise sich in einem Risikogebiet ... aufgehalten haben“ sowie „Personen, die sich für weniger als 72 Stunden aus einem der folgenden Reisegründe im Bundesgebiet aufhalten oder in einem Risikogebiet ... aufgehalten haben: ein geteiltes Sorgerecht oder ein Umgangsrecht, den Besuch des nicht unter gleichem Dach wohnenden Lebenspartners oder von Verwandten ersten und zweiten Grades, dringende medizinische Behandlungen, Beistand oder Pflegeschutz- beziehungsweise hilfebedürftiger Personen, Betreuung von Kindern, Beerdigungen und Einäscherungen, die Teilnahme an zivilen oder religiösen Hochzeiten.“

Die Ausnahmen gelten allerdings nur, soweit die genannten Personen keine Covid-19-Symptome aufweisen.