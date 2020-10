Die neuen Abwasserkanäle an der Baustelle Dakelsberg – Riekenmaateweg – Zum Brookacker sind verlegt. Am Montag (5. Oktober) beginnen die Asphaltierungsarbeiten. In diesem Zusammenhang ist die Kreuzung Schoppenkamp/Amelandsbrückenweg für den Durchfahrtsverkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Stadtwerke und das Abwasserwerk bitten um Verständnis.