Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Stadtwerke Gronau zu einem ganztägigen Warnstreik am Dienstag (6. Oktober) auf. Die zweite Verhandlungsrunde in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes endete erneut ohne ein Angebot der Arbeitgeber. „Die Arbeitgeber verschleppen damit die Verhandlungen weiter unnötig und machen eine weitere Verhandlungsrunde notwendig. Damit wird aber auch klar, dass wir für ein ernsthaftes Angebot der Arbeitgeber den Druck deutlich erhöhen müssen,“ so Verdi in einer Pressemitteilung. Das gelte auch für die Beschäftigten der Stadtwerke.