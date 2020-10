Ein unterhaltsamer und kurzweiliger Comedy-Abend erwartet die Besucher am kommenden Samstag in Epe . Zu Gast in der Latüchte ist Don Clarke mit seinem Liveprogramm „Sex­undsechzig“. Clarke ist Gewinner zahlreicher Comedypreise und behauptet dennoch von sich selbst, „nichts“ zu machen. Aber genau darin liegt das Geheimnis des Ausnahmecomedians.

Eigenheiten der deutschen Sprache

Seit 30 Jahren wohnt der in England geborene Spaßmacher in Deutschland und wundert sich doch noch immer über die Eigenheiten der deutschen Sprache. So ist für Briten beispielsweise die Buchstabenfolge „ie“ oder „ei“ kaum auseinander zu halten. Grundsätzlich kein Problem, wenn man nicht gerade in den Lauenburger Schießverein eintreten möchte.

In über 1000 Shows von Flensburg bis nach München und von Köln bis nach Dresden begeisterte Don Clarke in den vergangenen Jahren sein Publikum. Erstaunlich detailgetreu schildert der „Natural Born Comedian“ Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind, gepaart mit einer gehörigen Portion (britischem) Humor. Dabei plaudert Clarke aus dem Nähkästchen, berichtet von skurrilen Erlebnissen auf seiner Solotour und gibt Lebenstipps der etwas anderen Art: „Wenn Du abnehmen willst, musst Du erst mal zunehmen! Das lief bei mir so gut, dass ich ein paar Mal verdoppelt habe…“

Plaudern aus dem Nähkästchen

Auch unter Corona-Bedingungen, mit Abstand und ausschließlich Sitzplätzen an Tischen, dürfen sich die Zuschauer auf einen super Comedy-Abend freuen. „Don Clarke ist einsame Spitze und hat schon bei einem Kurzauftritt im vergangen Jahr das Publikum total begeistert. Der Typ ist der Hit“, so Stephan Gründken, Betreiber der Latüchte.

Los geht der Comedy-Spaß am 10. Oktober um 20.30 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Ende gegen 22.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in der Latüchte, Gronauer Straße 16, bei Eventim und unter mixedcomedy show.de.