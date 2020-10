Sterben und Tod sind Themen, die lieber verdrängt werden und daher im gesellschaftlichen Bewusstsein nur am Rande auftauchen. Die Hospizbewegung Gronau will das ändern. Ihre Mitglieder sind am Samstagvormittag (10. Oktober) – dem Welthospiztag – auf dem Wochenmarkt in Gronau mit einem Stand vertreten.